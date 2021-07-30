Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Volkan Bozkır, Kuveyt'i ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Kuveyt’e ziyaret gerçekleştirecek.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılanacak olan Bozkır, başta Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mesal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak.
Bozkır’ın, Genel Kurul Başkanı olarak yapacağı bu son resmi ziyarette, Kuveyt'in çok taraflı diplomasi, insani çabalar, çatışmaların önlenmesi ve bölgesel meselelerdeki önemli rolüne odaklanacağı belirtildi.
Etiketler: Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler
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