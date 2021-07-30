Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılanacak olan Bozkır, başta Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mesal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak.

Bozkır’ın, Genel Kurul Başkanı olarak yapacağı bu son resmi ziyarette, Kuveyt'in çok taraflı diplomasi, insani çabalar, çatışmaların önlenmesi ve bölgesel meselelerdeki önemli rolüne odaklanacağı belirtildi.