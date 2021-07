Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

"Dostum Erdoğan'a taziyelerimi ilettim"

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" dedi.

Expressed sincere condolences to my friend President of @RTErdogan over the large-scale fires. will provide with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to tomorrow. people will stand together with the friendly people at this hard time.