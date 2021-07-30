Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.

Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal edildiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu.

Fransız askerlerinin gözaltına alındığı iddiası

Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

Fransa Yargıtayı, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.