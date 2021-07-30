Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekvator Ginesi izinsiz uçuş yapan Fransız askeri helikopterini alıkoydu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ekvator Ginesi'nin, hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle Fransız askeri helikopterini alıkoyduğu açıklandı.
Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.
Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal edildiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu.
Fransız askerlerinin gözaltına alındığı iddiası
Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.
Fransa Yargıtayı, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.
Etiketler: Fransa
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