Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) misyonunun süresinin uzatılması kararını tepkiyle karşıladı.

Yapılan açıklamalarda; BM Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasında KKTC'nin rızasının alınmamasının, BM'nin kendi kural ve ilkelerine aykırı" olduğu vurgulandı.

“BM’nin kural ve ilkelerine aykırı”

Bu tür kararların Türkiye için bir değeri olmadığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun görev süresinin uzatılmasında, KKTC'nin rızasının alınmadığına dikkat çekti. Bunun, BM'nin kendi kural ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Misyonun, KKTC makamlarıyla bir an evvel bir anlaşma yapmasının beklendiği ifade edildi.

“KKTC makamlarının rıza ve onayı yine alınmamıştır”

KKTC Dışişleri Bakanlığı da, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonunun varlığı ve faaliyetlerine ilişkin kendilerinin rıza ve onayının yine alınmadığını dile getirdi.

Açıklamada, "BMBG'nin Ada'daki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin KKTC makamlarının rıza ve onayı yine alınmamıştır. Bu durum, Birleşmiş Milletler'in kendi kural ve ilkelerine dahi aykırıdır. Ayrıca, BMBG'nin, KKTC topraklarındaki faaliyetlerini makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu sayesinde sürdürmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.” ifadeleri yer aldı.

BMGK'nın söz konusu kararında, 27-29 Nisan 2021'de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi görüşmelerinde, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu yapıcı öneriyi göz ardı ettiği hatırlatılarak, başarısızlığı yıllardır ispatlanmış, gerçeklerden uzak formüllerin dayatılmaya çalışılmasının, BMGK'nın Kıbrıs Rum tarafı lehine olan statükoyu muhafaza etmeye çalıştığını bir kez daha gösterdiği vurgulandı

“Kıbrıs Türk tarafının önerisi başarı şansı olan tek çıkış yoludur”

Açıklamada, "Bugün, Kıbrıs Ada'sında, kendi kendini yöneten, kendi toprakları üzerinde ayrı ayrı egemenlik hakları olan iki farklı devlet bulunmaktadır. Bu gerçekler ışığında, Kıbrıs Türk tarafı, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statülerinin kabul görmesini ve ardından iki taraf arasında bir iş birliği ilişkisi tesis edilmesini teminen resmi müzakerelerin başlamasını önermektedir. Kıbrıs Türk tarafının önerisi gerçeklere uygun ve başarı şansı olan tek çıkış yoludur." ifadeleri kullanıldı.

Ada ve etrafındaki doğal kaynaklar iki halka ait olduğu belirtilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı bu gerçeği de dikkate alarak, hidrokarbon konusunda Kıbrıs Rum tarafına yapıcı öneriler sunduğunu ve 13 Temmuz 2019 tarihli önerisinin de hala geçerli olduğu hatırlatıldı.

"Kapalı Maraş'a yönelik adımlar doğru yorumlanmalı"

Mayınlardan arındırılmış bir Ada konusunda Güvenlik Konseyi kararında Ada'daki her iki tarafa çağrıda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, kararda, BM Genel Sekreteri'nin Ada'daki BMBG faaliyetleri hakkında yayınladığı son raporda, KKTC makamlarının konuya ilişkin olumlu yaklaşımına karşın Rum tarafının isteksiz davrandığı yönündeki açık ifadeleri yansıtılmamış olmasının da kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BM kararında, kapalı Maraş'a ilişkin yer alan ifadelerin Rum-Yunan propagandasının bir eseri olduğu vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Kapalı Maraş'a yönelik hükümetimiz tarafından atılmakta olan adımların doğru yorumlanması önem arz etmektedir. Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle kapalı Maraş yıllardan bu yana statükonun sembolü haline gelmiştir. Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukuku ve özel mülkiyet hakkını gözeterek herkesin faydasına olacak bir açılım yapması, olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir. Hükümetimiz, ülkemizin bir parçası olan kapalı Maraş’ta gerekli gördüğü kararları, aynı anlayışla atmaya devam edecektir. BM Güvenlik Konseyi'nin GKRY'nin Ada'nın tümünü temsil ettiği yanılsamasından kurtulması gerekmektedir. Adada egemen eşitliğe sahip iki devletin ve iki halkın bulunduğu gerçeği üzerine inşa edilecek bir modelin, sürdürülebilir bir anlaşmayı mümkün kılacağı gerçeğinin BM Güvenlik Konseyi tarafından anlaşılmasını bekliyoruz."

BMBG 1964’ten beri adada görev yapıyor

BMGK, Kıbrıs'taki BMBG misyonunun görev süresini 6 ay daha uzatmıştı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan BMBG, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.