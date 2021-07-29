Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.
"Türkiye'nin yanındayız"
Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
Etiketler: Azerbaycan Orman Yangını Yangın Orman
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