ABD Hazine Bakanlığı mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketi kapsamında koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle mücadele için eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını hatırlattı.

Hazinenin eyalet ve yerel yönetimleri bireysel aşı teşvikleri sağlamak da dahil aşılama çalışmalarını geliştirmek için söz konusu fonları kullanmaya teşvik ettiği vurgulandı.

"Yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme" çağrısı

Açıklamada, "Başkan Biden eyalet, bölge ve yerel yönetimlere aşı oranlarını artırmak, toplulukları korumak ve hayatları kurtarmak için ekstra bir teşvik olarak yeni aşılanan her Amerikalı için 100 dolar ödeme yapmaya çağırıyor" ifadesi yer aldı.

Hazinenin aşılamayı desteklemek amacıyla fonları etkin kullanabilmeleri için eyalet ve yerel yönetimlere teknik yardım vermeye hazır olduğu çağrısı yapıldı.