Yunanistan'da azınlıklara yönelik hak ihlalleri sürüyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis Hükümeti tarafından hazırlanan, “Okulların ve Eğitimcilerin seviyelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi” konulu yasa tasarısı mecliste görüşüldü.

Tasarıda, azınlık okulları, devlet okullarının imkanlarından muaf tutuluyor. Azınlık okullarının başka kurumlar ve dernekler ile işbirliği yapması, bağışlar veya hibe yoluyla gelir elde etmeleri engelleniyor.

Tasarı tepki çekti

Öneri yasalaşırsa kapatılmış azınlık okullarının binalarına belediye meclis üyeleri kararıyla kullanım yasağı getirilmesinin önü açılacak.

Azınlık milletvekilleri, Türk azınlığın eğitim haklarını ihlal eden yasa tasarısına tepki gösterdi. Mecliste söz alan milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığından, yasa tasarısının geri çekmesini istedi.

Azınlık okullarının, devlet okullarıyla aynı haklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.