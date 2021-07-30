Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Küçük çocuk seyir halindeki araçtan yola düştü
Meksika’nın Zacatecas şehrindeki Heroes de Chapultepec Bulvarı’nda ailesi ile bulunduğu araçtan seyir halindeyken düşen küçük çocuk ölümden döndü. Çocuk olaydan yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meksika’da Zacatecas şehrinde ailesi ile seyir halindeki araçta bulunan küçük çocuk arka kapının açılması ile araçtan düştü.
Aracın virajı aldığı sırada arka kapının açılmasıyla yola düşen küçük çocuğu ailesi fark etti ve birkaç metre sonra aracı durdurdu.
Facia önlendi
Küçük çocuk düştüğü yerden kalkarak ailesine doğru koştu. Arkadan gelen araçların çocuğu fark ederek durması ise büyük bir faciayı engelledi.
Çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Sosyal medyada paylaşıldı
24 Temmuz'da yaşanan olay yolda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
Etiketler: Meksika
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