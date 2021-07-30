Meksika’da Zacatecas şehrinde ailesi ile seyir halindeki araçta bulunan küçük çocuk arka kapının açılması ile araçtan düştü.

Aracın virajı aldığı sırada arka kapının açılmasıyla yola düşen küçük çocuğu ailesi fark etti ve birkaç metre sonra aracı durdurdu.

Facia önlendi

Küçük çocuk düştüğü yerden kalkarak ailesine doğru koştu. Arkadan gelen araçların çocuğu fark ederek durması ise büyük bir faciayı engelledi.

Çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Sosyal medyada paylaşıldı

24 Temmuz'da yaşanan olay yolda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.