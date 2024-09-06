Vietnam, ülkeyi vurması beklenen Yagi süper tayfununa hazırlanıyor

Vietnam'dan yayın yapan VN Express'in haberine göre, Filipinler ile Çin'in Hainan Adası'nda etkili olduktan sonra Güney Çin Denizi'nden Vietnam'ın kuzey kıyılarına doğru ilerleyen Yagi süper tayfununun cumartesi günü ülkeyi vurması bekleniyor.

Bugün saatteki hızı 201 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar taşıyan Yagi süper tayfununun, Vietnam'ın kuzey kıyılarındaki Ninh Binh'ten Quang Ninh bölgelerine kadar etkili olması beklenirken, çoğunlukla balıkçılık yapan bölge ve civardaki ada halkının önlemler almaya başladığı belirtildi.

Hong Kong Meteoroloji İdaresi, Yagi süper tayfununun oluşturduğu rüzgarların saatteki hızının 220 kilometreye kadar çıkmasını beklediklerini ve cuma günü itibariyle bölgede şiddetli yağmurun da etkili olacağını kaydetti.

Vietnam, Çin ve Filipinlerden destek talebinde bulundu

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, yaptığı basın açıklamasında, Vietnamlı diplomatik temsilcilerin Çin ve Filipinler'deki yetkililerle temasa geçerek, "Vietnam gemilerinin süper tayfundan korunmak için sığınmalarına izin vermeleri" konusunda yardım talebinde bulunulduğunu belirtti.

Çin ve Filipinler'in başkent Hanoi'deki temsilcilikleriyle de temasa geçtiklerini aktaran Pham, gerektiğinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve balıkçı gemilerine yardım etmek için personeli hazır bulundurma taleplerinin iletildiğini söyledi.

Vietnam Havacılık İdaresi Başkanı Dinh Viet Thang da yaptığı açıklamada, Yagi tayfunu nedeniyle Hanoi'deki Uluslararası Noi Bai Havalimanı dahil bölgedeki dört havalimanlarının cumartesi günü hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Bölgede ayrıca, bugünden itibaren balıkçı teknelerinin denize açılması ve tur gemilerinin hafta sonuna kadar yasaklandığı bildirildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, bölge halkına Yagi süper tayfunu için hazırlık yapması çağrısında bulunmuştu.

3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini vuran Yagi, yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.