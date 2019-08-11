Washington, Venezuela’da Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak için adım üstüne adım atıyor.

Amerikan yönetimine meydan okuyan Karakas hükümeti ise direnmekte kararlı.

Son olarak Venezuela yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm mal varlığının dondurulması, başkent Karakas’ta binlerce kişiyi sokağa döktü.

Devlet başkanı Nikolas Maduro gösteride “Venezuela direnmeye hazır” dedi.

Amerikan yönetiminin destek verdiği muhalif Juan Guaido’yu vatan haini olmakla suçladı.

Protesto gösterisi sırasında imza kampanyası da başlatıldı.

Bu yolla Washington’un yaptırımlarına karşı durulduğu bir kez daha gösterildi.

Toplanan imzaların Birleşmiş Milletler genel sekreterine gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: Reuters

