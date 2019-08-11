Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçen TDV, 149 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, hayırsever Türk halkının destekleriyle yurt içinde 72 il, 278 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülke, 443 bölgede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle, vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tüm dünyada bayram namazıyla bayram coşkusunun yaşanmaya başladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:

"Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramı'nda bir kez daha paylaşmanın ve paylaştıklarımızla yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1993'ten beri Diyanet İşleri Başkanlığımız iş birliği ile 'dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet' şiarıyla yürüttüğümüz vekaletle kurban kesim programında, bu yıl 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' diyerek yola çıktık. Hem dualarında Türkiye olan kardeşlerimize hayırseverlerimizin selamını götürmek hem de rızayı ilahiye ulaşmak amacıyla çıktığımız iyilik yolculuğunda ekiplerimiz, 149 ülkede necip milletimizin vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor."

"Bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık"

Polat, Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadıkları ülkelerde hiç görmedikleri, tanımadıkları insanlara vefakar Türk milletinin yardımlarını götürdüklerini belirterek, "Dünyayı saran iyilik kervanımız, yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin her dönem dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve bugün de bu tarihi misyonu en güzel şekilde sürdürdüğünü ifade eden Polat, "Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam ettirecek. Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyor, kurbanlarının Hak katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA