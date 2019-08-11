Sivas'ta kurbanlık inek ipini kopararak kaçtı, trafiği birbirine kattı. Nefes kesen kovalamaca yaklaşık 45 dakika sürdü. Kaçan kurbanlık, polisle vatandaşlar tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Benzer görüntüler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde de kaydedildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa bir kafeye girdi. Sahibi sakinleşen boğayı yakalayarak götürdü.

Kaçan koyun hastane bahçesine gitti

Rize'de de bir boğa, kesim için hazırlanırken ipinin bağlı olduğu kayayla kaçtı. Boğa yakalanamayınca belediyenin kurban ekibinden yardım istendi.

Boynunda onlarca kiloluk taşa rağmen yerinde durmayan ve evin içine girmeye çalışan boğa, ekipler tarafından sakinleştirici iğneyle yakalandı.

Yozgat’ta sahibinden kaçan kurbanlık koyun ise, soluğu Şehir Hastanesinin acil servisinin bahçesinde aldı.

Kahramanmaraş’ta kesim alanından kaçan 1 tonluk dana sahibine zor anlar yaşattı. Sahipleri dananın arkasından iple koşarak yakalamaya çalıştı. Dana, uzun uğraşlar sonunda yakalanabildi.

Kaynak: TRT Haber