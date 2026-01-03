Duman -3.5ºC Ankara
TRT Haber 03.01.2026 10:40

Venezuela olağanüstü hal ilan etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ülkede olağanüstü hal ilan eden bir kararname yayımladı. Venezuela yönetimi, halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırdı.

Venezuela olağanüstü hal ilan etti

Venezuela Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve tüm ulusal savunma planlarının devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Bakan, son saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ederek, başkent Caracas'ın merkezi dahil olmak üzere yerleşim yerlerinin, sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'nın yönetim sistemini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin, geçmişte olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirten Venezuela yönetimi; halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırırken, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak ABD hükümetinin sorumlu tutulmasını talep edeceğini bildirdi.

Venezuela
