Açık -10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.01.2026 06:34

Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine İHA saldırısı: 4 yaralı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracından (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra bomba atılması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine İHA saldırısı: 4 yaralı
[Arşiv]

Gazze'deki hükümete bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyt Lahiya'da yerinden edilen kişilerin çadırına İsrail'e ait bir İHA tarafından bomba atıldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin 4 kişiyi yaralı olarak bölgeden çıkardığı ancak bunlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Olay yerinde ekiplerin henüz kurtaramadığı başka yaralıların da olduğu belirtildi.

İsrail ordusu bu bölgeden, 10 Ekim geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında daha önce çekilmişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
İran: Her türlü saldırıya verilecek karşılık hızlı ve kapsamlı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:36
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
07:06
Turizm sektöründe 2026 hedefi 100 milyon turist
06:55
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
06:38
Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
06:37
İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen yakalandı
06:32
İran: Her türlü saldırıya verilecek karşılık hızlı ve kapsamlı olacak
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ