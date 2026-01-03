Duman -3.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 03.01.2026 10:27

Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Venezuela saldırı altında

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın füze saldırılarıyla bombalandığını duyurdu. BM'ye derhal toplanma çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Venezuela saldırı altında

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın füze saldırılarıyla bombalandığını duyurarak tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda Caracas bombalanıyor, Venezuela saldırı altında" diyen Petro, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OEA) saldırılar karşısında derhal toplanması çağrısında bulundu.

 


ETİKETLER
ABD Kolombiya Venezuela
OKUMA LİSTESİ