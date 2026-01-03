Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Venezuela saldırı altında

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın füze saldırılarıyla bombalandığını duyurarak tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda Caracas bombalanıyor, Venezuela saldırı altında" diyen Petro, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OEA) saldırılar karşısında derhal toplanması çağrısında bulundu.