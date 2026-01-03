Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Venezuela saldırı altında

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın füze saldırılarıyla bombalandığını duyurarak tüm dünyaya çağrıda bulundu.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda Caracas bombalanıyor, Venezuela saldırı altında" diyen Petro, Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OEA) saldırılar karşısında derhal toplanması çağrısında bulundu.
En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Bombardean con misiles.
Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.