ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ve eşi ülkeden çıkarıldı

ABD-Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtildi.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Karayipler'de ve Pasifik kıyılarında askeri varlığını artırıyor. Washington, F-35'leri, uçak ve savaş gemileri ile bir nükleer denizaltıyı bölgeye sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti.

Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Trump, operasyonu "başarılı" olarak değerlendirdi

Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.

Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.

Operasyonu Delta Force özel birliği gerçekleştirdi

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela Savunma Bakanı: Halk ABD'nin en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştu

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, "Venezuela halkı, ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen en acımasız askeri saldırıların hedefi olmuştur." dedi.

Saldırıların başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna Askeri Üssü ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerini hedef aldığını söyleyen Lopez, sivil yerleşim yerlerinin bombalandığına, ölü ve yaralı bilgisine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lopez, saldırıların bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek uluslararası topluma ve tüm çok taraflı kuruluşlara "Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ABD'nin kınanması" çağrısında bulundu.

ABD'nin Venezuela'nın stratejik kaynaklarına yönelik "aç gözlülüğü" nedeniyle saldırılar düzenlediğini belirten Lopez, "uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle" düzenlenen saldırıların "Venezuela'da bir yönetim değişikliğini zorlamayı ve ABD emperyalizminin sahte planlarına boyun eğdirmeyi amaçladığını" vurguladı.

"Bize saldırdılar ama bizi yenemeyecekler." diyen Lopez, halkı birlik, direniş ve sükuneti koruma çağrısında bulundu.

Lopez, "Dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim. Zorluklara karşı dirençli olalım ve hazırlıklarını yaptığımız tüm ulusal savunma planlarını uygulayalım. Bu nedenle, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası, Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na uygun olarak, ülke genelinde dış acil durum ilan eden kararı tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum ilan ettiği" kararnameye uygun hareket edeceklerini söyleyen Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Moduro'nun talimatlarını uygulayacaklarını kaydetti.

Lopez, halk, asker ve polis işbirliği içinde "kapsamlı savunma için ellerindeki tüm silah sistemlerini kullanacaklarının" altını çizdi.