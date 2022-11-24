Twitter hesabından paylaşımda Kolombiya Cumhurbaşkanı bulunan Petro, "Venezuela muhalefeti ile Maduro hükümeti arasındaki diyalog 25-26 Kasım tarihlerinde Meksika'da tekrar başlayacak" ifadesini kullandı.

Yerel medyaya göre, Venezuela tarafından Petro'nun sözlerine yönelik herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen tarafların müzakere masasına olumlu baktıkları değerlendiriliyor.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz 2021'deki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1. tur görüşmelerinde 13 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül'de yeniden bir araya gelmişti.

Meksika'daki 3. tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.

Taraflarca 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada ise sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme katedildiği belirtilerek "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadesine yer verilmişti.

Hükûmet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken Venezuelalı Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, görüşmelerden çekilme kararı almıştı.