NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.

James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.

Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu.

Webb’s latest data gives us the first molecular and chemical profile of a distant world, gas giant WASP-39 b. This bodes well for its ability to probe the atmospheres of small, rocky planets like in the TRAPPIST-1 system: https://t.co/SEnIRYikS0 pic.twitter.com/NeidBgtSJa