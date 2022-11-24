Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun davetiyle Luanda'da bir araya gelen KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve arabulucu rolünü üstlenen eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, çatışmaların durdurulması anlaşmasına imza attı.

Liderler, düzenledikleri mini zirve sonrası yayımladıkları sonuç bildirisinde, tüm örgütlerin silahsızlandırılması, yerinden olanların evlerine dönmesi ve son aylarda ilerleyişini sürdüren 23 Mart Hareketi'nin (M23) işgal ettiği yerlerden çekilmesine ilişkin uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Kenya, Uganda ve Burundi askeri birlikleri görevini yapacak

Cuma günü itibarıyla tüm çatışmaların son bulmasının istendiği bildiride, M23'ün ele geçirdiği yerleri terk etmemesi halinde, bölgeye gönderilen Doğu Afrika Topluluğuna bağlı Kenya, Uganda ve Burundi askeri birliklerinin görevini yapacağı aktarıldı.

Bildiride ayrıca silahlı örgütler, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlatılan barış sürecine uymaya çağrıldı.

Ülkede siyasi uzlaşının sağlanabilmesi için Kenya ve Angola merkezli iki farklı barış çabası yürütülüyor.

KDC hükümeti, Goma'yı ele geçirmesinden korkulan ve çoğunlukla Tutsi kökenli olan M23'ü Ruanda'nın desteklediğini ileri sürüyor.

Ruanda iddiaları reddederken, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik ise devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.