Putin ile Paşinyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen KGAÖ zirvesinin ardından bir araya geldi.

Paşinyan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, KGAÖ zirvesindeki bazı konular üzerinde uzlaşamadıklarını belirterek, "Kararların birçoğu, yani 17'den 15'i alındı" dedi.

Bölgede güvenlik alanındaki duruma değinen Paşinyan, "Birçok sorun var. KGAÖ toplantısı esnasında bunlardan bahsetmiştim. Bunlar, desteğinizle ve himayeniz altında Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) ile imzaladığımız üçlü anlaşmanın uygulanması ile ilgili sorunlar. Bunlar çok önemli konular. Bölgede uzun vadeli barışı sağlayacak konuları istişare etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, bu ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, "Bu yıl Ermenistan'ın Rusya'ya ihracatı yüzde 80 arttı. Elbette, bu, lojistik alanında yaşanan bazı değişikliklerden kaynaklanıyor ama bu, genel olarak ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm konular üzerinde nadiren anlaşılabiliyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin de KGAÖ zirvesindeki sonuçlara ilişkin, "Elbette, tüm konular üzerinde nadiren anlaşılabiliyor ancak genel olarak, çalışma yoğun ve yararlı idi" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin müttefik seviyesinde olduğuna dikkati çeken Putin, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 12, bu yılın 9 ayında ise yüzde 67 arttı. Bu, günümüzdeki koşullardan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün Erivan’da düzenlenen KGAÖ zirvesine yönelik bildiriyi imzalamadığını açıklamıştı.