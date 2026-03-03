Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 21:03

İranlı yetkili: Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sürecine ilişkin, “Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak.” yorumunda bulundu.

İranlı yetkili: Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak

İran basınına göre, Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında, İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaşla ilgili konuştu.

Telayi Nik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başında Ali Hamaney’i öldürerek ülkedeki siyasi sistem ile komuta kademesinin çökeceğini düşündüğünü ancak bunun stratejik bir hesap hatası olduğunu belirterek, “Her komutan için eğitimli yedek komutanlar belirlendi. Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduk
Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduk

ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ilk anından itibaren İran’ın komuta kademesinin koordinasyonu konusunda sorun yaşanmadığına vurgu yapan Telayi Nik, sahadaki denklemin İran halkının lehine değiştiğini söyledi.

Telayi Nik, İran’ın Silahlı Kuvvetleri’nin, Haziran 2025’te İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine göre daha hızlı aksiyon aldığını ve saldırılara hızlı ve yoğun bir şekilde cevap verildiğini aktardı.

İran’ın, komşu ve Müslüman ülkelere her zaman “olumlu yaklaştığını” belirten Telayi Nik, “herhangi bir ülkenin üslerinin İran’a karşı kullanılması halinde söz konusu tehdidin kaynağını hedef almanın” meşru olduğunu öne sürdü.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran
