Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2024 07:14

Venezuela, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

Venezuela hükümeti, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımların ülkenin vatanseverlerini hedef aldığını ve bu kararlara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Venezuela, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

Venezuela hükümeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ABD’nin iktidar partisine yakın üst düzey kişilere yönelik yaptırımlarını kınadı.

Açıklamada, ABD’nin tek taraflı baskıcı kararlarına boyun eğilmeyeceği vurgulanarak, "Bu, bencil, hatalı ve çaresiz bir hükümetin eylemidir. ABD hükümetinin kendi içindeki seçim başarısızlığını ve sosyal krizi gizlemeye yönelik bir çaba olarak görüyoruz. ABD, bu yaptırımlarla ülkesindeki iç sorunları örtbas etmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Venezuela hükümeti, ABD’nin bu yaptırımlarla halktan destek bulamayan bir grubu desteklemeyi amaçladığını belirterek, "Bu politikalar, Venezuela'da demokrasiyi teşvik etmekten ziyade, başarısız rejim değişikliği politikasını sürdürmek için bir grup faşiste son bir nefes vermeyi hedefliyor." denildi.

ABD’nin yaptırım uyguladığı Venezuelalı üst düzey kişiler arasında Devlet Başkanlığı Ofisi Bakanı Aníbal Coronado, İletişim Bakanı Freddy Nanez, Cezaevi Hizmetleri Bakanı Julio García Zerpa, Bolivarcı Ulusal Muhafızlar, Bolivarcı Ulusal Polis, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) mensupları bulunuyor.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, şu anda İspanya’da yaşayan muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez’i Venezuela’nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Sıradaki Haber
Filistin'den BM'ye, Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören BMGK kararını uygulaması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:31
Kastamonu'da ev yandı:1 yaralı, kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor
08:14
7 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis" operasyonu: 48 şüpheli yakalandı
07:07
Filistin'den BM'ye, Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören BMGK kararını uygulaması çağrısı
07:10
Son 60 yılın en soğuk kışı kapıda
06:59
Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı
06:56
Uluslararası Uzay İstasyonu modülü gizemli koku nedeniyle kapatıldı
Denize 100 metre mesafede: Sinop Şehir Stadı kapılarını açtı
Denize 100 metre mesafede: Sinop Şehir Stadı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
Liseli gençlerin motivasyonu 'TEKNOFEST'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ