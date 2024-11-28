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Dünya
Kindai Üniversitesi, Life Sciences 28.11.2024 06:45

Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfi

Japonya’daki Kindai Üniversitesi'nden bilim insanları, ağrı yönetiminde çığır açacak bir keşif gerçekleştirdi. Hücre adezyon molekülü 1’i (CADM1) hedef alan yeni bir antikor olan 3E1, yan etkisiz ve uzun süreli ağrı kesici etkisiyle dikkat çekiyor.

Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfi

3E1 antikoru, sinir hücrelerinin yüzeyinde bulunan CADM1 proteinini hedef alarak yalnızca duyu sinirlerine etki ediyor.

Araştırma ekibi, bu antikorun ağrı sinyallerini ileten sinirlerin aktivitesini baskılayabileceğini ortaya koydu.

Kindai Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Akihiko Ito ve Dr. Fuka Takeuchi liderliğindeki çalışma, sonuçlarını bilim dergisi Life Sciences’da yayımladı.

Çalışma kapsamında 3E1 antikoru farelerin derisine enjekte edildi ve antikorun yalnızca deri altındaki duyu sinirlerinde lokalize olduğu gözlemlendi.

Kimyasal kaynaklı ağrı testlerinde, 3E1 uygulanan farelerin ağrıya dair davranışlarının kontrol grubuna kıyasla belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu etkiler, mevcut lokal anesteziklerden çok daha uzun sürerek 24 saate kadar devam etti.

Etkinlik ve güvenlik bir arada

Araştırma ekibine göre, 3E1’in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi.

Farelerde yapılan deneylerde antikorun felç ya da davranışsal anormalliklere yol açmadığı, sadece ağrı algısını baskıladığı tespit edildi.

Prof. Ito, “Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bir antikorun keşfi, ‘antikor anestezikleri’ adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir” diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Mevcut ağrı tedavilerine yeni bir alternatif

Son yıllarda osteoartrit ve kronik ağrıyı tedavi etmek için geliştirilen antikor bazlı ilaçlar, ciddi yan etkiler nedeniyle sınırlı başarı sağladı. Ancak 3E1, motor sinirleri etkilemeden ve toksik etkiler yaratmadan güvenli bir alternatif sunuyor.

Araştırmacılar, insanlarda kullanıma uygun hale getirilmesi için antikorun daha uzun süreli etkiler sunan versiyonları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu yeni tedavi yöntemi, kronik ağrı ve diğer ağrı kaynaklı durumlar için umut vaat ediyor.

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