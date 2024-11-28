Kayıp dağcı, beş haftadan uzun bir süre vahşi doğada kaldıktan sonra sağ bulundu

20 yaşındaki Sam Benastick, 19 Ekim’de Kuzey Rocky Dağları’ndaki Redfern-Keily Parkı’nda yaptığı 10 günlük balıkçılık ve doğa yürüyüşü gezisinden dönmeyince kayıp olarak bildirildi.

Ancak yetkililer, bölgede sıcaklıkların zaman zaman -20°C’ye kadar düşmesi nedeniyle, Ekim ayı sonunda arama kurtarma çalışmalarını sonlandırmıştı.

Benastick, salı günü, Redfern Gölü parkurunda çalışan iki kişi tarafından fark edildi. Kendisini kurtaran ekiplerin yöneldiği bölgeye doğru yürüdüğü sırada tanınarak kurtarıldı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisinden (RCMP) Madonna Saunderson, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Kayıp olduğu süre göz önüne alındığında farklı bir sonuç bekleniyordu. Çok minnettarız. Ailesi çok mutlu," dedi.

Saunderson, genç dağcının sadece kaybolduğunu söylediğini belirtti.

Hayatta kalma mücadelesi

Benastick’in ifadesine göre, kaybolduğu ilk günlerde arabasında birkaç gün geçirdi. Daha sonra bir dereye doğru ilerleyerek 10-15 gün kadar orada kamp kurdu. Yanında bir branda, sırt çantası ve temel kamp malzemeleri bulunuyordu.

Kış koşullarının ağırlaşması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, bir kuru dere yatağına inerek barınak kurdu. Nihayet, kurtarıcılarını gördüğü yere doğru ilerledi ve yardım çağırmayı başardı.

Prince George Arama Kurtarma ekip yöneticisi Adam Hawkins, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Bu kadar az malzeme, ekipman ve yiyecekle o şartlarda hayatta kalmak son derece zordur. Hatta oldukça deneyimli birisi için bile bu koşullar çok büyük bir meydan okumadır," dedi.

Benastick’in kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumuna ilişkin detayların henüz bilinmediği açıklandı.

Yoğun arama çalışmaları

Kayıp dağcıyı bulmak için birden fazla kurtarma ekibi, Kanada Korucuları, RCMP ve Benastick’in ailesi ve arkadaşları "büyük bir arazi" üzerinde hem karadan hem havadan arama yaptı.

Arama ekipleri, bölgenin oldukça zorlu olduğunu, kasabalardan saatlerce uzaklıkta bulunduğunu, düşük tepeler, dik kayalıklar ve hatta buzullarla kaplı bir alan içerdiğini ifade etti.

Bölgedeki bir otel sahibi Mike Reid, Benastick’in ailesiyle arama çalışmaları sırasında tanıştığını ve genç dağcının uyku tulumunu keserek bacaklarını ısıtmak için sardığını öğrendiğini söyledi. Reid, kurtarıldığında Benastick’in ambulansa taşınırken neredeyse bayılacak kadar güçsüz olduğunu da belirtti.

Benastick’in kurtarıldığı bölge ve hayatta kalmak için neler yaptığına dair bilgiler, gelecekteki arama kurtarma çalışmalarına ışık tutmak amacıyla uzmanlar tarafından merakla bekleniyor.