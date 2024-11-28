Uluslararası Uzay İstasyonu modülü gizemli koku nedeniyle kapatıldı

Gıda, su, kıyafet, tıbbi malzeme ve bilimsel ekipman taşıyan araç, iniş sırasında alışılmadık bir koku yaydı.

Kargo modülünden gelen bu koku nedeniyle astronotlar hızlı bir şekilde geçiş kapısını kapattı ve hava temizleyicileri devreye aldı. Ertesi gün yapılan kontrollerde hava kalitesinin normale döndüğü bildirildi.

Ekip güvende

Konuyla ilgili olarak UUİ’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, “Mürettebatın güvenliği açısından bir endişe bulunmamaktadır ve kapı tekrar açılmak üzere çalışmalar sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rus kozmonotların hava temizleme işlemi sırasında koruyucu ekipman kullandığı belirtildi. Russian Space Web haber sitesine göre, kokunun kaynağı Progress kargo aracının bağlantı mekanizmasıyla ilişkili olabilir.

Uzayda Koku: Sıradan bir durum değil

Kapalı bir ortam olan UUİ’de kötü kokular sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp toksik maddelere işaret edebilir.

Dünya’da zararsız olan kokular, uzayda daha farklı sonuçlara yol açabiliyor. Bunun temel nedeni, malzemelerin ısıya veya vakuma maruz kaldığında gaz salınımı yapmasına neden olan "gaz salımı" (outgassing) fenomeni. NASA yetkilileri, kokunun ve damlacıkların bu süreçten kaynaklandığını açıkladı.

Gaz salımı, hassas cihazlara zarar verebilir, yüzeylerde paslanmaya yol açabilir ve sinyallerde bozulmalara neden olabilir. Daha önce, Apollo 8 görevinde bir silikon conta gaz salımı yaparak önemli bir gözlem penceresini geçici olarak kullanılamaz hale getirmişti.

Kokunun kaynağı araştırılıyor

Her ne kadar kokunun sebebi henüz tam olarak belirlenememiş olsa da sorun yalnızca Progress kargo aracından kaynaklanmıyor olabilir.

Uzmanlar, koku ve damlacıkların bağlantı mekanizmasından kaynaklanabileceğini değerlendiriyor. Eğer bu doğruysa, araç Dünya’ya döndükten sonra bile koku sorunu devam edebilir.

Bu olay, UUİ’deki astronotların kapalı alanlarda karşılaşabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzay ortamındaki en küçük sorun bile, büyük önem taşıyor.