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Dünya
Scitech Daily 24.03.2025 08:23

Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlık bebeklerde diş çürüğüne yol açıyor

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, bebekleri biberonla uyutmanın erken yaşta diş çürüğü ve fazla kiloyla bağlantısını güçlendirdi. Uzmanlar, ebeveynleri bu alışkanlıktan vazgeçmeye çağırıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Bu alışkanlık bebeklerde diş çürüğüne yol açıyor

Sydney Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, Western Sydney Üniversitesi’nin “Sağlıklı Gülüşler, Sağlıklı Çocuklar (HSHK)” projesi kapsamında 700’den fazla çocukla yapıldı.

Araştırmada annelerin anket cevapları, çocukların diş muayeneleri ve beden ölçümleri dikkate alındı.

Diğer etkenler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerde şu bulgulara ulaşıldı:

2 yaşındaki çocukların yüzde 30’undan fazlası hâlâ biberonla uyutuluyor.

Bu yaşta biberonla uyuyan çocukların erken çocukluk döneminde fazla kilolu olma ihtimali iki kat daha fazla.

3 yaşında hâlâ biberonla uyuyan çocukların ise erken yaşta diş çürüğüne yakalanma oranı neredeyse iki kat daha yüksek.

Uzmanlar uyardı: Biberonla uyumaya son

Araştırmanın başyazarı ve Sydney Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi doktora öğrencisi Heilok Cheng, ebeveynlerin çocuklarına en iyisini yapmak istediğini, ancak bu alışkanlığın sağlık risklerini çoğu zaman bilmediklerini belirtti:

“Avustralya’daki rehberler, 6. aydan itibaren bardak kullanımına geçilmesini ve 12. ayda biberon kullanımının bırakılmasını öneriyor. Biberonla uyutmak ise hiçbir yaşta tavsiye edilmiyor.”

Cheng’e göre süt ve mama gibi içecekler doğal ya da eklenmiş şeker içeriyor. Uyku öncesi biberonun, çocuk aç olmasa bile sadece sakinleştirmek için verilmesi, aşırı beslenmeye ve kilo alımına neden oluyor.

Bebek dişleri de en az kalıcı dişler kadar önemli

Araştırma, süt dişlerindeki çürüklerin ilerideki dental sorunlarla bağlantılı olduğunu da ortaya koydu. Cheng, erken dönemde diş sağlığına önem verilmesinin, uzun vadede sağlıklı ağız yapısı için kritik olduğunu vurguladı.

“Ebeveynler güvenilir sağlık uzmanlarından destek almalı. Çocukların gelişim süreci yakından takip edilmeli.”

Avustralya’daki Çocuk Diş Sağlığı Yardım Programı (Child Dental Benefits Scheme) gibi desteklerle temel diş hizmetleri karşılanabiliyor. Ayrıca çocukların ilk dişleri çıktığında ya da 1 yaşına geldiklerinde diş hekimiyle tanışmaları öneriliyor.

Cheng, ailelerin doğru bilgilendirme ve destekle bu alışkanlığı bırakabileceğini söylüyor. Karitane, Tresillian ve Raising Children’s Network gibi kuruluşlar; emzirme, beslenme, gelişim ve diş sağlığı konularında kaynaklar sunuyor.

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