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Dünya
Reuters 24.03.2025 08:10

Paris'te referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılıp yeşillendirilmesi için referandum yapıldı. Belediyenin referanduma sundu teklif kabul edilirse Paris'in caddelerinin 10'da biri trafiğe kapatılacak.

Paris'te referandum: 500 cadde trafiğe kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te halk sandık başına gitti. Paris'te, 500 cadde ve sokağın trafiğe kapatılmasına ve yeşillendirilmesine ilişkin referandum vardı.

Bu, 2023'ten bu yana yapılan üçüncü referandum oldu. Parisliler, 2023'te scooter'ların yasaklanması için oy kullandı. Geçen yılki referandumda SUV'ların, üç katı park ücreti ödemesine kara verdi.

İstatistikler, Paris'te sosyalist belediye başkanlarının görev gelmesiyle 2000'lerin başında araç trafiğinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

2014'te işbaşına gelen Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kentte gözle görülür bir dönüşüm yaptı. 2020'den beri 84 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Bisiklet kullanımı covid salgınından bu yana yüzde 71 arttı.

Paris Belediyesi 2020'den bu yana 10 bin park yerini tasfiye etmişti.
500 sokak ve caddenin trafiğe kapatılmasıyla 10 bin park yeri kaldırılacak. Yerine 170 bin ağaç dikilmesi planlanıyor.

Karara destek verenler, trafiğe kapalı alanların daha az gürültülü olduğunu savunuyor. Karşı çıkanlar ise yolların trafiğe kapatılmasının trafik sorununa çözüm olmayacağı görüşünde.

Bu konudaki çabalarına rağmen yeşil alanlar Paris'in sadece yüzde 26'sını oluşturuyor. Avrupa başkentlerinde bu oran ortalama yüzde 41.

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