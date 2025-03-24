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Dünya
AA 24.03.2025 08:13

İsrail'den soykırım birimi: Gazzelilerin sürgünü için yeni birim kuruyor

İsrail güvenlik kabinesi, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmasını onayladı.

İsrail'den soykırım birimi: Gazzelilerin sürgünü için yeni birim kuruyor

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığı duyuruldu.

Kurulacak yeni "müdürlüğün", Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı öne sürüldü.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Donald Trump
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