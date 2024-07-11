Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 11.07.2024 22:38

Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama: Eve döneceğiz

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Boeing'in Starliner mekiğinde geçici olarak mahsur kalan 2 astronot, Dünya'ya döneceklerini söyledi.

Uzayda mahsur kalan astronotlardan açıklama: Eve döneceğiz
[Fotograf: İHA]

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotlar haftalardır Dünya'ya dönmeyi bekliyor.

Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore yaptıkları açıklamada, Dünya'ya güvenle döneceklerini söyledi.

İtici testleri tamamlandıktan sonra geri dönmeyi planladıklarını belirten Williams ve Wilmore, yörüngede fazladan vakit geçirmekten şikayetçi olmadıklarını ve istasyon ekibine yardım etmekten keyif aldıklarını ifade etti.

Uzay istasyonunda bilimsel deneyler ve bakım çalışmaları yaptıklarını anlatan Williams, `Uzay aracının bizi hiçbir sorun yaşamadan evimize götüreceğine dair içimde gerçekten iyi bir his var` dedi.

Yörüngede yeniden bulunmanın harika olduğunu ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Williams, “Şikayetçi değilim, Butch da değil. Birkaç hafta daha buradayız” şeklinde konuştu.

Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kenetlenme alanına yaklaşırken birkaç iticinin arızalandığını ve iticilerin gücünün zayıfladığını fark ettiğini söyleyen Wilmore ise, bu konuda deneyimli ve eğitimli olduklarını, bir saatten fazla süre boyunca manuel olarak kontrol sağladıklarını belirtti.

İticilerin 4'ü bozulmuştu

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı.

Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu.

Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı.

Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.

ETİKETLER
Boeing Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
NATO'da Türkiye masadan eli güçlü kalktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
Yaz okulunda 25 öğrenci yemekten zehirlendi
00:29
Otomobil kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı: 11 yaralı
00:09
ABD'de Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67 çıktı
23:48
Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
23:35
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon
22:59
Bakan Göktaş, Senegalli mevkidaşı Dieye ile görüştü
İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor
İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü pilotlar 6 savaş uçağını kaçırdı
15 Temmuz gecesi FETÖ'cü pilotlar 6 savaş uçağını kaçırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ