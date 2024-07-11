İsrail Savunma Bakanı: 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkes soruşturulmalı

Gallant, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere ilişkin bir kamu soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapan Gallant, bu komisyonun karar verici konumundaki herkesi incelemesi gerektiğini söyledi:

"Bu komisyon Savunma Bakanı olarak beni, Başbakanı (Netanyahu), İsrail Genelkurmay Başkanı'nı (Herzi Halevi), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü (Ronen Bar), orduyu ve hükümete bağlı ulusal organları incelemesi gerekiyor"

Netanyahu ile arasının bozuk olduğu ve İsrail Başbakanı'nın kendisini görevden almayı düşündüğü yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Gallant'ın bu çıkışı ikili arasındaki gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.