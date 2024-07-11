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Dünya
AA 11.07.2024 20:31

Netanyahu: Zaman alsa da hedefe ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını zaman alsa da "tüm hedeflerine ulaşıncaya" kadar sürdüreceklerini söyledi.

Netanyahu: Zaman alsa da hedefe ulaşıncaya kadar Gazze'ye saldırılar sürecek
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak " zaman alsa da zafere ulaşıncaya" kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, bugün itibarıyla Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirmiş durumda.

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