Hamas: Ateşkes müzakerelerinde yeni gelişme olduğu yönünde bildirim almadık

Hamas'ın Telegram hesabından, İsrail ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ana kadar arabuluculardan, ateşkes ve esir takasıyla ilgili yürütülen müzakerelerde bir gelişme olduğu yönünde bildirim alınmadığı duyuruldu.

İsrail'in, önceki turlarda olduğu gibi bu müzakere turunu da başarısızlığa uğratmak için "ağırdan alma" politikası uyguladığı ancak Filistin halkının ve direniş güçlerinin "bu oyuna gelmeyeceği" ifade etmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'dan dönen İsrailli heyetin bu akşam Mısır'a gideceği açıklanmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları da "esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu" ifade etmişti.