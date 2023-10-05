Uzay yarışı: Çin, NASA öncülüğündeki ISS'ye meydan okuyacak

Çin'in ana uzay yüklenicisi Çin Uzay Teknolojileri Akademisi (CAST), Çarşamba günü Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Çin uzay istasyonunun operasyonel ömrünün 15 yıldan fazla olacağını söyledi.

Daha önce bu süre 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Çin'in kendi inşa ettiği Tiangong uzay istasyonu, 2022'nin sonlarında tamamen faaliyete geçti ve 450 km'ye kadar bir yörünge yüksekliğinde üç astronotu barındırabiliyor.

Altı modüle genişletildikten sonra 180 metrik ton olacak Tiangong, yedi astronottan oluşan bir mürettebatı barındırabilen ISS'nin kütlesinin yalnızca yüzde 40'ını oluşturacak.

Ancak yirmi yılı aşkın bir süredir yörüngede olan ISS'nin 2030'dan sonra hizmet dışı bırakılması bekleniyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos da, geçen yıl dört kozmonotu barındırabilecek altı modülden oluşan bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını söyledi.