Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.10.2024 08:35

Uzay seyahati için biletler satışa çıktı

Çinli şirket Deep Blue Aerospace, 2027'deki yörünge altı seferi için tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) iki bilet sattı. Yolculara 5 dakikalık ağırlıksızlık deneyimi sunulacak. Gelecek ay daha fazla bilet satışı yapılması planlanıyor.

Uzay seyahati için biletler satışa çıktı

Çin'de bir uzay ve havacılık şirketi, 2027'de planladığı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün akşam e-ticaret sitesi Taobao üzerinden iki bilet tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) satıldı.

Merkezi Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan "Deep Blue Aerospace" adlı şirket, ülkede uzay turizmine yönelik satış yapan ilk şirket oldu.

Uzay seyahati için biletler satışa çıktı

2027 yılında roketle bir yörünge altı seferi düzenlemeyi hedefleyen şirket, 12 dakika sürmesi planlanan bu seferin en az 5 dakikasında yolcuları atmosfer dışında dış uzaya taşıyarak ağırlık hissinin kaybolmasını deneyimlemelerini sağlamayı vadediyor.

Yörünge altı seferinin, özel bir uzay uçağıyla değil roketle yapılacak olması, şirketin gelecek iki yılda çok sayıda insansız uçuş testi yapmasını gerektirecek.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket teknolojisinin de yardımıyla ileride bu türden uzay yolculuklarının çok daha ucuza mal edilebileceği öngörülüyor.

Şirket, gelecek ay sefer için daha fazla bilet satmayı planlıyor.

ETİKETLER
Çin Uzay Çalışmaları Uzay Turizmi
Sıradaki Haber
Çeteler hapishaneye dron ile teslimat yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:01
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
09:56
1200 megavatlık YEKA projelerinin hızla devreye alınması planlanıyor
10:03
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu tacirlerine operasyon
10:02
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası nedeniyle ölenlerin sayısı 97'ye çıktı
09:59
Brent petrolün varil fiyatı 72,55 dolar
10:01
Jandarma SAK timlerinin gösterisi göz doldurdu
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
Sahra Çölü'nde ender görülen yağış gölleri canlandırdı
FOTO FOKUS
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
"Doğa harikası Ayder’in güzelliğine güzellik kattık”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ