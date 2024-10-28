Altı gündür kayıp olan kadın yılan ısırığıyla bulundu

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi, Lovisa Sjoberg'in Pazar öğleden sonra yerel saatle bulunduğunu ve yılan ısırığı, susuzluk ve burkulmuş bir ayak bileği şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiğini açıkladı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sjoberg'in durumu stabil olarak bildirildi.

Vahşi doğa fotoğrafçılığı ile tanınıyor

48 yaşındaki Sjoberg, dağlarda yaşayan vahşi atları belgelemek için sık sık Kosciuszko Ulusal Parkı’nı ziyaret eden bir doğa fotoğrafçısı olarak biliniyor. Güvenliğinden duyulan endişeler, kiraladığı aracın geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine artmıştı. Aracı daha sonra kilitsiz ve terk edilmiş halde bulundu.

Kapsamlı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı

NSW Polisi, Sjoberg’i bulmak için 21 Ekim’de halktan yardım talebinde bulundu ve koklayıcı köpekler, itfaiyeciler, park görevlileri ve kızılötesi donanımlı bir helikopter kullanarak geniş çaplı bir arama başlattı. Ekipler, Kosciuszko Ulusal Parkı çevresindeki alanı tararken, bölgedeki sıcaklıkların gece sıfır dereceye kadar düşmesi endişeleri daha da artırdı.

Zorlu doğa koşullarında günlerce hayatta kalmış

Sjoberg, Pazar günü yerel saatle Nungar Creek Yolu üzerinde, Kiandra’da Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Hizmeti’nden bir görevli tarafından bulundu. NSW Polisi’nden Supt Toby Lindsay, Sjoberg'in "günlerdir zorlu çalılık alanda dolandığını" ve dört gün önce kendisini bir bakırbaş yılanının ısırdığını düşündüğünü söyledi.

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Bakırbaş yılanları genellikle saldırgan olmamakla birlikte, güçlü bir nörotoksine sahip zehirleri tıbbi müdahale olmaksızın ölümcül olabiliyor.

Supt Lindsay, “Hayatta olması büyük bir şans… gerçekten zorlu bir süreç yaşamış,” diyerek, Sjoberg'in "makul bir durumda" olduğunu ve "hayatta olduğu için mutlu" olduğunu belirtti.