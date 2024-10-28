Bahis şirketi son 7 günde yüzde 95 Trump'a oynandığını açıkladı

Bahis oranlarına göre, Trump’ın seçimi kazanma oranı 4/6 (yüzde 60) olarak belirlenirken, Harris’in kazanma olasılığı 11/8 (yüzde 42,1) olarak açıklandı.

Star Sports siyasi bahis analisti William Kedjanyi, "Trump'ın piyasada favori olduğu bir haftayı daha geride bıraktık" şeklinde açıklama yaptı.

Seçim gününe kadar hala değişiklikler olabilecek olsa da, mevcut oranlara göre eski başkanın 5 Kasım'da Beyaz Saray'a dönme şansı yüksek görünüyor.

Bahis şirketinin sözcüsünden açıklama

Star Sports bahis sitesinin bir sözcüsü, Trump’a olan yoğun ilgi hakkında, "Başkan adayları için erkenden bahis açtık ve Trump’a yönelik ilgi, anketlerin lehine olmasıyla birlikte giderek arttı. Bu da Trump’a olan ilginin orantısız büyümesine yol açtı" dedi.

Kritik eyaletlerde Trump avantajlı görülüyor

Son kamuoyu yoklamaları seçim yarışının oldukça yakın geçtiğini gösterse de, Star Sports, çekişmeli eyaletler olan Michigan, Wisconsin, Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia, Nevada ve Arizona’da Trump'ı favori olarak gösteriyor. Bu 7 eyaleti kazanma oranı ise 15/8 (%34,8) olarak hesaplanmış durumda.

FiveThirtyEight'in ulusal anket ortalamasına göre Harris yüzde 1,4'lük bir üstünlüğe sahip.

Yapılan 100 seçim simülasyonunun sonuçlarına göre Harris 47’sini, Trump ise 53’ünü kazanıyor.

Öte yandan, Trump, anketlere olan güvenini sorgulayan açıklamalar yaparak "Çoğu durumda mülakat yapılmadığını düşünüyorum" dedi.Bu söylemleriyle anketlerin güvenilirliğine dair şüphelerini dile getiren Trump, seçim yarışında güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguluyor.

Bu durum, seçimlere yönelik bahis dünyasında büyük bir ilgiye neden olurken, Trump’ın lehine olan gelişmeler seçim yarışının daha da ilginç bir hal alacağını gösteriyor.