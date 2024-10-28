Gürcistan'da AB destekçileri kaybetti: Seçimin galibi Gürcü Rüyası

Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin galibi iktidardaki Gürcü Rüyası partisi oldu.

Gürcistan Seçim Konseyi, oyların yüzde 54'ünü alan Gürcü Rüyası partisinin seçimi kazandığını açıkladı.

Konsey, oyların yüzde 99'undan fazlasının sayıldığını bildirdi.

Gürcü Rüyası dördüncü kez iktidara geldi.

Batı yanlısı Gürcüler, seçimleri Rusya ile bağları güçlendirmeye karşı Avrupa Birliği'yle entegrasyonu hızlandırmak arasında bir seçim olarak görüyordu.

Sonuçlar, seçimleri “anayasal darbe” olarak nitelendiren batı yanlısı muhalefetin Avrupa Birliği'ne katılma umutlarına darbe vurdu.

Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel, Gürcü Rüyası'nın politikalarını sert bir dille eleştirirken, seçimin Gürcistan'ın AB'ye katılma şansı üzerinde belirleyici bir rol oynayacağını belirtti.

Oylar çalındı iddiası

Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, dün akşam ilk sonuçların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Gürcü Rüyası sağlam bir çoğunluk elde etti” dedi.

Avrupa yanlısı bir platformda kampanya yürüten muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket'in (UNM) lideri Tina Bokuchava ise sonuçların “tahrif edildiğini” ve seçimin “çalındığını” iddia etti.

“Bu Gürcistan'ın geleceğini çalmaya yönelik bir girişimdir” diyen UNM, sonuçları kabul etmediklerini vurgulayarak, “Muhalefetin önümüzdeki saatlerde açıklanacak olan tüm eylem çağrılarında birlik içinde olmasını umuyoruz” diye ekledi.

Akhali partisi lideri Nika Gvaramia da bunu hükümet tarafından yapılan “anayasal bir darbe” olarak nitelendirdi ve “Gürcü Rüyası iktidarda kalmayacak” dedi.

"Dört yılda çok şey yapacağız"

Muhalefet son aylarda hükümetin demokratik özgürlükleri kısıtlama ve ülkeyi "Batı yanlısı rotasından saptırma" girişimlerine karşı kitlesel gösteriler düzenledi.

Dört milyonluk bir nüfusa sahip olan ülkenin muhalefet yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, bir sandık çıkış anketinin muhalefetin kazandığını göstermesinin ardından memnuniyetini dile getirmişti.

Ancak ilk sonuçların, hükümetin kazandığını göstermesi sonrası Gürcü Rüyası'nın kurucusu Bidzina Ivanishvili düzenlediği mitingde, partisinin başarısını kutlamak için yumruğunu havaya kaldırdı.

Ivanishvil, “Sizi temin ederim, ülkemiz önümüzdeki dört yıl içinde büyük başarılar elde edecek. Çok şey yapacağız” dedi.

Moskova'nın en sıkı müttefiklerinden Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, sosyal medyada Gürcü Rüyası'nın zaferini kutladı.

"Rus yasası" sonrası değişen dengeler

NATO ve Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batı ülkeleri arasında son dönemde gerginleşen ilişkiler dikkat çekiyor.

Nisan ve mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" diğer adıyla "Yabancı Ajan" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı.

AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon Euro tutarındaki yardımı durdururken, Amerika da bazı yaptırımlar açıkladı.

ABD ayrıca Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldığını, bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdiğini duyurdu.

"Barış ya da savaş meselesi"

“Yabancı Etkinin Şeffaflığı” yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın ocak ayında kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmelerini gerektiriyor.

Bunu yapmazlarsa para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor.

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih" hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyor.

"Halk parlak bir geleceği seçti"

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, parlamento seçimlerinde, iktidar partisi olarak etkileyici bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Başbakan, Gürcü Rüyası partisinin Tiflis merkez ofisinde yaptığı açıklamada, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, ülkemiz açısından çok önemli bir seçimdi. Sonuçta Gürcü halkı tek alternatifi tercih etti, barışı ve ülkenin kalkınmasını, ülke için parlak bir geleceği seçti. ifadelerini kullandı.

En fazla oyu alan muhalefet partisinden, beş kat daha fazla oy aldıklarını söyleyen Kobakhidze, "Zaferimiz çok etkileyici. İkinci sıradaki partiyle yüzde 43 farkımız var" diye konuştu.