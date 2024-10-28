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Dünya
AP 28.10.2024 06:26

İsrailli rehine aileleri Netanyahu'yu konuşturmadı: Utanın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konuşması rehine aileleri tarafından engellendi. Protestocular Netanyahu'nun sözünü keserek “Utanın!” diye bağırdı.

İsrailli rehine aileleri Netanyahu'yu konuşturmadı: Utanın!

İsrailli rehine aileleri, Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha tepki gösterdi.

Protestocular, 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenen törende Netanyahu'nun yaptığı konuşmayı engelledi.

Kudüs'teki protestocular, Netanyahu'nun sözünü keserek “Utanın!” sloganları attı.

İsrail başbakanı, sloganlar sırasında kısa bir süre durakladıktan sonra konuşmasına devam etti.

Birçok İsrailli, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki operasyonuna yol açan başarısızlıklardan  ve Gazze'de Hamas'ın elinde kalan rehinelerin henüz eve getirilmemesinden Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

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