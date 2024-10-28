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Dünya
BBC 28.10.2024 08:30

Çeteler hapishaneye dron ile teslimat yapıyor

İngiltere'nin Manchester şehri polisleri, 7 kilograma varan "büyük yüklerin" halatlara bağlı dronlar aracılığıyla hapishane pencerelerinin yakınına sarkıtıldığını ileri sürdü. Suçlular, uyuşturucudan hardala kadar her şeyi doğrudan hücre pencerelerine uçurmak için dronları kullanıyor.

Çeteler hapishaneye dron ile teslimat yapıyor

İngiltere'nin Manchester​ şehrindeki polis gücü, çetelerin uzman pilotlar​ istihdam ettiğini ortaya çıkardı. Greater Manchester Polisi, dron​ların cep telefonları, duş jeli, şampuan, hardal, ketçap ve mayonez gibi çeşnileri hapishane duvarları boyunca uçurduğunu söyledi.

Polis Amiri Andy Buckthorpe, 7 kilograma kadar olan "büyük yüklerin" halatlara asıldığını ve hapishane pencerelerinin yakınına sarkıtıldığını ileri sürdü.

Buckthorpe, "Bu dron pilotlarının yüksek becerileri var ve teknoloji her geçen gün gelişiyor. Gittikçe karmaşıklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet güçleri kısa bir süre önce Manchester'a bağlı Salford'daki HMP Forest Bank özel hapishanesine helikopterle baskın düzenleyerek sorunu çözmeye çalıştı.

"Hapishanelerde dışarıdan daha fazla uyuşturucu var"

Fransız gıda hizmeti şirketi Sodexo tarafından işletilen Kategori B hapishanesinin sözcüsü, yasadışı maddelerin taşınmasıyla mücadele etmek için polisle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Hükümetin erken tahliye programı kapsamında bu hafta Greater Manchester hapishanelerinden ayrılan mahkumlar, uyuşturucunun hapishanelerde kolayca bulunabildiğini doğruladı.

Yeni tahliye olmuş HMP Forest Bank hapishanesinin eski mahkumu Lewis Harrop, "Orada (hapishanede) burada göreceğinizden daha fazla uyuşturucu görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer eski mahkum olan George Cooper ise, "Forest Bank'in yüzde 80'inin uyuşturucu kullandığını söyleyebilirim ve içeride çok sayıda cep telefonu var” ifadelerine yer verdi.

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