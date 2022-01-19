Yakın tarihli bir araştırmada, SpaceX gibi şirketlerin ticari uydularındaki artışın alçak yörüngeyi kirlettiğine ve bunun da uzay fotoğrafçılığını etkilediğine dikkat çekildi.

Astrofizik Dergi Mektupları adlı yayında, şirketin Starlink gibi uydu programlarının, ciddi sayıdaki karanlık fotoğrafta parlak çizgilerin oluşmasına neden olduğu vurgulandı.

Söz konusu çizgiler 2019 yılında fotoğrafların yüzde 0,5'inden daha az bir oranda görülürken, Ağustos 2021'de bu oran yüzde 18'e kadar yükseldi. Bu da yaklaşık her 5 fotoğraftan 1'inde uydu görülmesi anlamına geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Asteroidler gözden kaçırılabilir

Araştırmacılar, uyduların, asteroidleri ve kuyruklu yıldızları takip etmek için yapılan gözlem faaliyetini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, pazar günü yaptığı açıklamada, bin 469 Starlink uydusunun şu anda alçak yörüngede aktif olduğunu söylemişti. Bunun haricinde, bir rapora göre yaklaşık 8 bin uydu Dünya'nın etrafında dönmeye devam ediyor.