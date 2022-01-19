İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.545 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.131 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 artışla 8.798 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,66 gerileyerek 27.301 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yılık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerine çıkarken, Almanya'da TÜFE aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,3'le beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin öne çıktığını belirterek, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.