Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 13 bin 874 kişide COVID-19’un tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 80 bini geçti. Böylece, COVID-19’un görüldüğü günden bu yana ülkede günlük vaka sayısında en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Virüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 13 bin 97’ye yükseldi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, ülkede Omicron varyantının hızla yayıldığına dikkati çekerek son 2 haftada COVID-19’un bulaşıcılık oranının yaklaşık 20 kat arttığını açıkladı.

Giniyat, ülkede bir bölge hariç, tüm eyaletlerin riskli kategoride yer aldığını kaydetti.