Başta Asya ülkelerinde olmak üzere yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da gündemdeki yerini koruyor.

Bu gelişmelere dün Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilimin de eklenmesi, pay piyasalarında satışları hızlandırdı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 azalarak 3.558 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 gerileyerek 2.842 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,03 değer kaybederek 7.333 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,80 azalışla 27.467 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 114,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,11 kayıpla 60.077 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 düşüşle 24.050 puanda seyrediyor.

