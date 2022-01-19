Araştırmacılar, vücudun doğal öldürücü hücreleri tarafından saldırıya uğramak üzere enfekte edilen hücrelerle, uyuyan HIV parçacıklarını hedef alan bir 'vur ve öldür' yaklaşımı geliştirdiler.

Bulguları Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, HIV ile enfekte 10 fare üzerinde laboratuvar testleri yapıldı.

UCLA'dan bilim insanı ekibi, AIDS'e neden olan virüsün, vakaların yaklaşık yüzde 40'ında tamamen ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Yeni araştırma, 2017 yılında geliştirilen bir yaklaşımın devamı niteliğindeydi.

Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen kimyasal bileşik, viral hücreleri kandırarak kendini açığa çıkarıyor.

Bilim insanları, HIV bulaşmış hücrelerin yaklaşık yüzde 25'inin 24 saat içinde öldüğünü gördükten sonra, bu sefer farelere sağlıklı doğal öldürücü hücreler enjekte ederek verimliliği artırmaya çalıştılar.

Çalışmanın baş yazarı Jocelyn Kim, "Bu bulgular, HIV'i vücuttan potansiyel olarak ortadan kaldırmak için terapötik bir strateji geliştirilebileceğinin kanıtını gösteriyor" dedi.

Ekibin şimdi hedefi, enfekte fare deneklerinden HIV'in yüzde 100'ünü ortadan kaldırmak.