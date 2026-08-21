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Dünya
NBC News 21.08.2026 06:54

USS Lincoln, Orta Doğu'daki uzun süreli görevinden sonra ABD'ye dönüyor

İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Abraham Lincoln, dokuz aylık uzatmalı görevinin ardından ABD'ye dönmek üzere yola çıktı.

USS Lincoln, Orta Doğu'daki uzun süreli görevinden sonra ABD'ye dönüyor

Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu uçak gemisi, San Diego'daki ana üssüne doğru ilerliyor.

Görev süresi boyunca 250 günden fazla aralıksız denizde kalan gemide, ikmal yetersizlikleri ve tırmanan moral bozukluğu iddiaları gündeme gelmişti.

Normal şartlarda altı ila yeti ay sürmesi planlanan ve Mayıs ayında bitmesi beklenen görev, Şubat ayı sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle dokuz aya çıkarıldı.

Gemi, Aralık ayından bu yana hiçbir limana uğramadan 200 günden fazla süreyi denizde geçirdi. Personel yakınları; gıda ikmalinde kısıtlamalar yaşandığını, sıcak su kesintileri olduğunu, posta gönderimlerinin aylarca aksadığını ve askerler arasında moral bozukluğu yaşandığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, gemiyi ziyaret ederek personele dönüş haberini verdiğini bildirdi.

Cooper ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

USS Abraham Lincoln'ün bölgeden ayrılmasıyla birlikte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanındaki görevi devralmak üzere USS George Washington uçak gemisi bölgeye ulaştı.

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