El Nino stratejik güzergahı vurdu: Panama Kanalı gemi geçişlerini azaltıyor

Panama Kanalı'nı besleyen iki yapay göldeki su seviyelerinin düşmesi üzerine kanal işletmesi, önümüzdeki aydan itibaren günlük gemi geçiş sayısının azaltılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, günlük izin verilen gemi sayısı 3 Eylül itibarıyla 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibaren ise 32'ye düşürülecek.

Orta Amerika, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sıcaklıklarını artırarak rüzgar ve yağış dengesini değiştiren El Nino iklim olayının tetiklediği ağır bir kuraklık süreci yaşıyor.

Kanal Yetkili Makamı, mayıs ile ağustos ayları arasında bölgedeki yağışların tarihsel ortalamanın yüzde 34 altında kaldığını ve El Nino etkisinin bu oranı daha da düşürebileceğini bildirdi.

Dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini ve ABD konteyner trafiğinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Panama Kanalı, özellikle Asya ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri tarafından maliyet ile zamandan tasarruf sağladığı için tercih ediliyor.

Kanal işletmesi, su havzasındaki yağışların beklentilerin altında kalması nedeniyle su yolunun uzun vadeli sürdürülebilirliğini korumak adına bu adımların atıldığını duyurdu.

Yönetim, daha önce de en büyük gemiler için azami su çekimi derinliğini düşürmek gibi çeşitli su tasarrufu önlemlerini devreye sokmuştu.

Benzer bir kısıtlama 2023 yılında yaşanmış, su seviyelerinin gerilemesiyle günlük geçiş sayısı 38'den 22'ye kadar indirilmişti.

Bu durum ciddi gemi kuyruklarına yol açmış ve nakliye şirketlerini alternatif rotalar aramaya yöneltmişti.

Yetkililer, rezervasyonsuz geçiş yapmak isteyen gemiler için bekleme sürelerinin artacağını bildirdi. Kanalı kullanan gemilerin büyük çoğunluğu önceden rezervasyon yaptırırken, kalan geçiş hakları açık artırmayla satılıyor.

İran savaşı öncesinde bu açık artırmalarda ortalama kazanan teklif 135 bin dolar seviyesindeyken, nisan ayında bir nakliye şirketinin geçiş hakkı için 4 milyon dolar ödediği aktarıldı.

Önümüzdeki haftalarda yağış durumuna bağlı olarak ilave kısıtlamaların gelebileceği belirtiliyor. ABD tarafından inşa edilen kanalın ana kullanıcıları arasında ABD, Çin, Japonya, Şili ve Güney Kore yer alıyor.

Kanalı besleyen göller aynı zamanda 4,2 milyonluk ülke nüfusunun yarısının içme suyunu karşıladığı için su yönetimi Panama'da kritik bir önem taşıyor.

Ortalama iki ila yedi yılda bir görülen El Nino olayının bu yıl kayıtların en güçlülerinden biri haline geldiği ifade ediliyor.

Gelişmelerin ardından Honduras hükümeti de ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık alarmı ilan etti.