İngiliz sinemaları korsan korkusu nedeniyle Meta akıllı gözlüklerini yasaklamayı tartışıyor

Sektör temsilcisi İngiltere Sinema Birliği (UKCA), çok sayıda yerel zincirin salonda kameralı akıllı gözlüklerin kullanımını kısıtlayan politikalar getirebileceğini bildirdi.

Eleştirmenler tarafından gizli dinleme ve izleme cihazı olarak nitelendirilen 359 sterlinlik gözlükler; restoranlar, tiyatrolar, barlar ve mahkeme salonlarında uygulanan yasakların ardından yeni kısıtlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

UKCA, bugüne kadar üyeleri arasında uygulanan resmi bir yasak olmadığını ancak salon işletmecilerinin güvenlik endişeleri ile yapay zeka destekli bu teknolojinin sunduğu imkanları dengelemek zorunda kalacağını ifade etti.

Söz konusu gözlükler; görme veya işitme kaybı olan bireylere özel altyazı desteği sunarak erişilebilirlik kolaylığı sağlayabiliyor.

Sektör temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, akıllı gözlük gibi giyilebilir teknolojilerin yaygınlaştığının ve belirli erişim ihtiyaçları olan kişilere sunduğu faydaların farkında olunduğu kaydedildi.

Buna karşın sinema salonlarında bu tür teknolojilerin kullanımından kaynaklanan gizlilik ve film korsanlığı sorunlarının göz önünde bulundurulduğu, bu doğrultuda birçok işletmenin kameralı akıllı gözlüklerin kullanımını yasaklayan ya da kısıtlayan kurallar getirmeye başladığı aktarıldı.

Sert önlemler alınmaya başlandı

Meta yetkilileri ise kayıt esnasında gözlük üzerindeki küçük bir LED ışığın yanıp söndüğünü ve kullanıcıların bu ışığı kapatmasını önlemek amacıyla tahrifat tespit teknolojilerinin güncellendiğini savundu.

Ancak insanların bilgileri dışında görüntülendiklerine dair şikayetlerin artması, sinema salonlarının korsan yayıncılık endişelerini pekiştiriyor.

İngiltere'deki diğer eğlence ve hizmet sektörleri de akıllı gözlüklere karşı sert önlemler almaya başladı. Bristol Hippodrome ve London Playhouse gibi mekanların sahibi olan ATG Theatres, gösteriler sırasında gözlük takan kişilerden bunları çıkarmalarının isteneceğini açıkladı.

İngiliz bar zinciri Wetherspoons'un icra kurulu başkanı Tim Martin de müşterilerin veya çalışanların izinsiz görüntülenemeyeceğini vurgulayarak gizli çekim yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada, gözlüklerin müzik dinlemekten canlı çeviriye kadar birçok alanda kolaylık sağladığını, özellikle görme engelli bireyler için kritik bir teknoloji sunduğunu belirtti.

Sözcü, kısıtlamaların tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini kaydederek cihaz üzerindeki bildirim ışığının akıllı telefonlarda dahi bulunmadığına dikkat çekti.