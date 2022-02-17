Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküp'te bir kadın pusetteki bebeğiyle nehre düştü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te pusetteki bebeğiyle nehre düşen kadın, gençler tarafından kurtarıldı. Kadın ve bebek yara almadan kurtuldu.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Vardar Nehri kenarında bebeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın, şehir meydanı yakınındaki bir mevkide pusetle nehre düştü.
Nehir kenarında bulunan birkaç gencin, önce kadın ve çocuğunu ardından da puseti nehirden çıkardığı görüldü.
Görgü tanıkları, ayağı kayıp Vardar Nehri'ne düşen kadın ve bebeğinin kazadan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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