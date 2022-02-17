Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız" dedi.