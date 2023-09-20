Ürdün'den İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıran saldırılarına kınama

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mecali, açıklamasında, sonuncusu dün gece Cenin kentinde olmak üzere İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına düzenlediği saldırılarla bölgede gerilimi tırmandırmasını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirtti.

İsrail'in saldırılarının sebep olduğu tırmanışın şiddet döngüsüne ve kötüleşmeye yol açacağı uyarısı yapan Mecali, Filistin şehirlerine yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Mecali, bölgedeki gerilimi düşürmek ve işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere koruma sağlamak için uluslararası topluma acil ve etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

İsrail güçleri bir günde 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri son 24 saatte 5'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 1'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 6 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği, patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük insansız hava aracı kullandığı baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akbet el-Cabir Mülteci Kampı'na gece düzenlediği baskında da 19 yaşındaki bir Filistinlinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün gerçekleşen protestolarda da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.